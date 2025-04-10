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Найбільший виробник мікросхем TSMC збільшив виторг на 42%

Олексій Артемчук — 10 квітня, 11:42
Найбільший виробник мікросхем TSMC збільшив виторг на 42%
Getty Images

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), провідний у світі контрактний виробник мікросхем, повідомив про зростання виручки на 42% у першому кварталі.

Про це пише Reuters.

Компанія заробила 839,3 млрд тайванських доларів, або 25,6 млрд дол, що трохи перевищило ринкові очікування.

Показник перевищив консенсус-аналітиків LSEG SmartEstimate, який становив 835,7 млрд тайванських доларів. У лютому TSMC попереджала, що доходи можуть бути ближчими до нижньої межі прогнозу через наслідки січневого землетрусу, який завдав компанії збитків у розмірі 161 млн дол.

TSMC стала одним із головних вигодонабувачів стрімкого розвитку штучного інтелекту. Попит на чипи для ШІ допоміг перекрити зниження у сегменті споживчої електроніки, яке виникло після пандемії. Серед клієнтів компанії — такі гіганти, як Apple і Nvidia.

Після оголошення президента США Дональда Трампа про тимчасову тарифну паузу, акції TSMC на біржі в Тайбеї зросли на 9,9%. Попри це, з початку року папери компанії втратили 19,7% — на рівні з падінням ширшого ринку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп пригрозив компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) податком у 100%, якщо вона не створить виробництво на території США.

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