Троє осіб розікрали близько 153 мільйонів при будівництві Подільського мосту: фігуранти отримали підозру

Троє осіб отримали підозру у розкраданні понад 153 млн грн під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що серед фігурантів – службовці комунального підприємства, що відповідає за будівництво шляхово-транспортних споруд столиці.

Встановлено, що посадовці за попередньою змовою з представниками кількох комерційних компаній під час будівництва Подільського мосту налагодили закупівлю нейлонових сіток за значно завищеними цінами.

За даними слідства, компанії з Чехії та Обʼєднаних Арабських Еміратів закуповували на заводі в Туреччині одну сітку за 110 доларів, а потім імпортували її до України та продавали комунальному підприємству у 6 разів дорожче.

Як повідомляє БЕБ, у такий спосіб з 2017 по 2021 роки підозрювані завдали понад 153 млн грн збитків бюджету.

Служба безпеки зазначає, що під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

В СБУ повідомили, що наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику – вже ексдиректору підрядної компанії – повідомлено про підозру.

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Нагадаємо:

Денис Комарницький — лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького. Його вилучили співробітники СБУ під час обшуків.

На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста. З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький є головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві.

Компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.