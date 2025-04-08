Трамп втратив 500 мільйонів доларів через мита та падіння ринків

Статки Дональда Трампа скоротилися на 500 мільйонів доларів через введення ним нових мит, які викликали падіння світових ринків.

Про це пише Forbes.

Капітал Трампа знизився з 4,7 до 4,2 мільярда доларів за тиждень. Найбільше постраждала компанія Trump Media and Technology Group: акції впали на 8%, і його частка зменшилася на 200 мільйонів доларів.

Видання зазначає, що комерційна нерухомість, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, знецінилася на 90 мільйонів доларів, а гольф-клуби втратили 70 мільйонів доларів.

Також подешевшали готельні активи Трампа на 65 мільйонів доларів і житлова нерухомість – на 20 мільйонів доларів.

Крім того, знецінилися його активи в Mar-a-Lago на 32 мільйони доларів і криптовалютні інвестиції, які, ймовірно, скоротилися на 32 мільйони доларів через падіння Ethereum.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.

Європейські фондові ринки закінчили тиждень різким падінням на тлі зростання напруги у світовій торгівлі, спричиненою політикою Трампа.