Стало відомо, які українські компанії увійшли в десятку лідерів за доходом
Getty Images
В Україні фінансову звітність за 2025 рік вже подали 381,9 тис. компаній.
Про це інформує YouControl.
Як йдеться в аналітиці, до десятки лідерів за чистим доходом від реалізації увійшли:
ТОВ "Д.Трейдінг" — 292,4 млрд грн (+35,5%),
АТ "НАЕК "Енергоатом"" — 254,7 млрд грн (+23,0%),
ТОВ "АТБ-Маркет" — 247,3 млрд грн (+18,4%),
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"" — 130,3 млрд грн (+4,3%),
АТ "НАК "Нафтогаз України"" — 124,6 млрд грн (-21,1%),
ТОВ "ДЛ Солюшн" — 114,1 млрд грн (+29,6%),
ТОВ "Сільпо-Фуд" — 106,1 млрд грн (+14,0%),
ТОВ "Кернел-Трейд" — 105,9 млрд грн (+16,5%),
АТ "Укрнафта" — 99,4 млрд грн (-5,5%),
АТ "Українська залізниця" — 89,0 млрд грн (-13,5%).
Зазначається, що серед компаній-лідерів половина перебуває у державній власності.
"Наразі фінансову звітність подало на 11% менше юросіб, ніж торік. Водночас, з огляду на попередні роки, у найближчі місяці кількість поданих звітів може зрости ще на 10–20%", – йдеться в повідомленні YouControl.
