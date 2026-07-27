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Нові правила роботи та відпочинку водіїв набули чинності – Мінвідновлення

Андрій Муравський — 27 липня, 15:23
Нові правила роботи та відпочинку водіїв набули чинності – Мінвідновлення

26 липня в Україні набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв, що виконують комерційні перевезення вантажів та пасажирів.

Про це інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Для низки категорій перевезень скасовано обов'язкове застосування тахографів та вимог щодо режиму праці й відпочинку. Зокрема, це стосується транспорту сил безпеки та оборони, аварійних служб, окремих комунальних, сільськогосподарських, поштових і спеціалізованих перевезень.

Водночас вимоги вперше поширюються на міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі (за наявності понад 5 місць для пасажирів).

Звичайний щотижневий відпочинок водія (не менше 45 годин) більше не може проводитися в кабіні транспортного засобу — його має забезпечити перевізник у належних умовах, зазначають у міністерстві.

У разі роботи в нічний час тривалість зміни не може перевищувати 10 годин.

При цьому ключові правила керування залишаються незмінними: не більше 9 годин керування на день (до 10 годин — двічі на тиждень), не більше 56 годин на тиждень і 90 годин за два тижні та обов'язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування

"Це важливий крок до гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу та підвищення безпеки на дорогах. Оновлення правил – це про безпеку водіїв і пасажирів, справедливі умови праці та наближення України до єдиного транспортного простору ЄС", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Укртрансбезпека тестує автоматичну перевірку працевлаштування водіїв у інформаційній системі – це має мінімізувати фіктивні трудові відносини.

Раніше уряд Юлії Свириденко скасував вимогу щодо наявності трирічного стажу на автомобілі для отримання дозволу на керування сільгосптехнікою.

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Нові правила роботи та відпочинку водіїв набули чинності – Мінвідновлення
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