Temu меняет бизнес-модель: в США больше не будет товаров из Китая

Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, которая базировалась на дешевом импорте из Китая: теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Temu, который принадлежит китайской PDD Holdings переходит к модели "локального выполнения заказов".

В компании сообщили, что активно привлекают американских продавцов и будут продавать только их продукцию, которая физически находится в США.

Это должно помочь Temu, которая остается китайской компанией, обойти импортные тарифы. При этом цены для американских потребителей обещают не повышать.

Эти изменения происходят на фоне давления на ритейлеров вроде Shein и Alibaba Group, которые сталкиваются не только с высокими пошлинами, но и с отменой льготного порога для мелких посылок (так называемой "de minimis" нормы).

После таких шагов властей товары Temu и Shein в США существенно подорожали. Дональд Трамп ввел эти пошлины, чтобы заставить Китай пойти на торговое соглашение, которое уменьшило бы дефицит в торговле между странами, и заявил, что "Китай должен сам платить эти пошлины".

"Этот переход должен помочь местным продавцам найти больше клиентов и развивать свой бизнес", - заявили в Temu. Там также отметили, что это "часть постоянного совершенствования сервиса".

До прошлой недели Temu фактически перекладывал новые пошлины Трампа на американских покупателей, добавляя отдельную плату при оформлении заказа. Shein также повысил цены в США - на некоторые товары более чем на 300%.

Еще в феврале Temu просил китайские фабрики отправлять товары оптом на склады в США по так называемой модели "частичного управления", когда сама компания только управляет онлайн-площадкой. Но с уменьшением запасов на складах цены могут вырасти, если Китай не получит облегчения в тарифах, которые сейчас достигают 145%.

Ведущие американские ритейлеры пока не повысили цены на своих полках. Однако они оказались в сложной ситуации: китайские поставщики отказываются брать на себя пошлины, а ясности относительно продолжительности этих сборов нет.

Напомним:

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение.

Топ-чиновники Китая заявили, что страна может обойтись без импорта американской сельхозпродукции и энергоносителей, и пообещали достичь целевого показателя роста ВВП в 5%, несмотря на торговую войну с США.

Китай составил список товаров США, которые будут освобождены от 125% пошлины, и тайно сообщает об этом компаниям.