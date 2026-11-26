Світовий банк надав Україні 450 мільйонів доларів на підтримку бізнесу і відбудови, при чому кошти надаються за досягнуті показники.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, а також Міністерство фінансів.

"Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн доларів за двома програмами: RISE — для підтримки бізнесу, SURGE — для підтримки відбудови. Обидві працюють за одним принципом: кошти надаються за досягнуті показники", – написав він у Телеграм.

"До загального фонду державного бюджету України надійшло 450 млн доларів США в межах двох програм Світового банку – "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) та "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE)", – уточнили у Мінфіні.

За словами Корецького, 225 млн доларів надійшли за програмою RISE. З них 190 млн — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Уряду Японії, ще 35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Світовий банк підтвердив досягнуті показники, зазначив він.

"Зокрема, 20 тисяч підприємців та підприємств отримали фінансування та/або послуги за модернізованими програмами держпідтримки бізнесу, а через єДозвіл подано 100 тисяч заяв. Представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами ЄС", – розповів він.

Програма RISE має посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу й розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків.

Ще 225 млн доларів — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку також під гарантії Уряду Японії за програмою SURGE. Вона спрямована на створення інституційних засад для впровадження і фінансування кліматично орієнтованого відновлення та відбудови України.

"Це про краще управління публічними інвестиціями, зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення", – пояснив очільник уряду.

Нагадаємо:

До Держбюджету надійшло 3,35 мільярдів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.

Раніше Україна залучила 51,5 мільйона доларів від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров'я.