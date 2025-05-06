Мільярдні розкрадання в "Укртатнафті": ексглаву компанії оголосили в міжнародний розшук

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України і п'ятьох його спільників оголосили у міжнародний розшук Інтерполу у справі про привласнення 5,8 млрд грн.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними поліції, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.

Слідство встановило, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.

Через це всім девʼятьом учасникам організованої групи оголосили про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Поліцейські арештували рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

"Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу", – зазначається у повідомленні.

Як повідомили у поліції, коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не назвали нафтопереробну компанію. Водночас, обставини справи вказують, що мова йде про "Укртатнафту" і Павла Овчаренка. Він очолював компанію до 2022 року.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року у межах справи про розкрадання 5,8 млрд грн "Укртатнафти" повідомили про підозри екс-голові компанії Павлу Овчаренку та ще 8 підозрюваним.

Овчаренку скерували підозру поштою.

За даними ЕП, особисто було повідомлено про підозри:

Екс-голові компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн.

Колишньому керівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн.

Екс-голові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.