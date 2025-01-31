Ухилення від сплати податків на 5 мільйонів: підприємець з Київщини отримав підозру

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру керівнику підприємства, яке ухилялось від сплати податків на додану вартість. На думку правоохоронців, сума завданих державі збитків – 4,9 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За версією слідства, упродовж тривалого періоду компанія, яка здійснює виконання горизонтально-бурильних робіт та прокладання трубопроводів, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи підприємства нібито документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей з підконтрольними компаніями, що мають "ознаки фіктивності".

Сума завданих державі збитків, за підрахунком експертів БЕБ, становить 4,9 млн гривень.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру. Справу скеровано до суду з обвинувальним актом. З метою відшкодування заподіяної шкоди на майно підозрюваного накладено арешт.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України заявило, що викрило ухиляння від сплати податків на 140 млн грн двома підприємствами з групи компаній, які займаються продажем пального через відому мережу АЗС.