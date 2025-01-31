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Уклонение от уплаты налогов на 5 миллионов: предприниматель из Киевской области получил подозрение

Алена Кириченко — 31 января, 18:05
Уклонение от уплаты налогов на 5 миллионов: предприниматель из Киевской области получил подозрение

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении руководителю предприятия, которое уклонялось от уплаты налогов на добавленную стоимость. По мнению правоохранителей, сумма нанесенного государству ущерба - 4,9 млн гривен.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

По версии следствия, на протяжении длительного периода компания, которая осуществляет выполнение горизонтально-бурильных работ и прокладку трубопроводов, умышленно уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость.

Досудебным расследованием было установлено, что служебные лица предприятия якобы документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей с подконтрольными компаниями, имеющими "признаки фиктивности".

Сумма нанесенного государству ущерба, по подсчету экспертов БЭБ, составляет 4,9 млн гривен.

Руководителю предприятия сообщено о подозрении. Дело направлено в суд с обвинительным актом. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество подозреваемого наложен арест.

Напомним:

Бюро экономической безопасности Украины заявило, что разоблачило уклонение от уплаты налогов на 140 млн грн двумя предприятиями из группы компаний, которые занимаются продажей топлива через известную сеть АЗС.

БЭБ

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