У мисливського клубу з другої спроби відібрали землю заповідника на Рівненщині

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі" звільнити 5 гектарів мисливських угідь у заповідному урочищі "Еталонні соснові насадження" на Рівненщині.

Про це свідчить рішення суду.

Йдеться про ділянку в Карпилівському лісництві, що належить до природно-заповідного фонду. У 2022 році Рівненська обласна рада включила її до мисливських угідь, переданих клубу "Кисоричі" у користування на 15 років.

Прокуратура оскаржила це рішення та договір про ведення мисливського господарства. У 2025 році суд відмовив у позові, однак Верховний Суд скасував рішення в частині вимог до клубу й направив справу на новий розгляд.

Під час повторного розгляду Господарський суд Києва встановив, що передана ділянка входить до заповідного урочища. Згідно з положенням про урочище, там заборонена діяльність, яка порушує природні процеси, зокрема мисливство.

Суд визнав незаконним надання цієї ділянки клубу, визнав недійсним договір у відповідній частині та зобов'язав клуб звільнити угіддя.

Раніше прокуратура програла цю справу в суді першої інстанції.

За даними відкритих реєстрів, власником ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі" є Руслан Писарчук, керівником — Богдан Власюк.

Нагадаємо:

Господарський суд Рівненської області визнав недійсним договір про ведення мисливського господарства на 30 тис. гектарів земель військового містечка та зобов'язав Рівненську гарнізонну організацію товариства військових мисливців і рибалок Західного регіону України звільнити угіддя.