Верховний Суд підтвердив дозвіл будувати скандальний ЖК на озерах Осокорків

Верховний Суд підтвердив рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо поновлення дозволу на будівництво ЖК H2O на території озер на Осокорках у Києві.

Про це йдеться у повідомленні інвесторів збанкрутілого банку "Аркада", який започатковував проєкт ЖК.

ГО "Екопарк Осокорки" подали до Верховного Суду касаційну скаргу на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 15 серпня 2025 року щодо поновлення дозволу на будівництва ЖК H2О, який був скасований Волинським окружним адміністративним судом.

Активісти обґрунтовували свої вимоги до суду розташуванням земельної ділянки у зоні охоронюваного ландшафту, невідповідністю проєкту генеральному плану Києва до 2020 року (за ним ця територія – паркова зона загального користування), відсутністю оцінки впливу на довкілля.

За чинним Генеральним планом, територія навколо озер належить до зони громадських парків, але у 2009 році Київрада ухвалила Детальний план території, який передбачає забудову цієї місцевості.

Дозвіл на проведення будівельних робіт від 27 квітня 2018 року, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" та ТОВ "Будеволюція" з орбіти збанкрутілого банку "Аркада", у 2019 роботи з будівництва зупинили.

План ЖК "Патріотика" та "Патріотика на озерах" (H2O) ЕП

З 2021 року добудовувати ЖК на території Озер Осокорків почала "Столиця груп" Владислави Молчанової. В січні 2025 року компанія відкрила продаж квартир у житловому комплексі H2O.

У першому з запланованих будинків уже встановлюють вікна та влаштовують інженерні мережі, в другому, третьому і четвертому – кладуть стіни та перегородки.

Нагадаємо:

Ще у 2019 році зупинилися роботи на будмайданчиках великих житлових комплексів Києва – "Патріотика", H2O на Осокорках та "Еврика" на Теремках. Девелопером цих об'єктів був банк "Аркада".

У 2021 році за посередництва мера Києва Кличка був підписаний меморандум, згідно з яким добудовувати ЖК збанкрутілого банку "Аркада" буде забудовник "Столиця груп" Владислави Молчанової.

Згідно з підписаним меморандумом, основним джерелом коштів на добудову ЖК "Еврики" та "Патріотика" є 10% прибутку від забудови ЖК Н2О.

Київрада віддала в оренду 176 гектарів зеленої зони структурі банку "Аркада" – ТОВ "Контактбудсервіс" – під забудову у 2005 році. Департамент містобудування та архітектури КМДА надав містобудівні умови та обмеження, що передбачали забудову водно-болотних угідь, у липні 2014 року.

Постійну комісію з питань екологічної політики, яка займається питаннями зелених зон, очолює Денис Москаль з фракції "Батьківщина". Москаль є бізнес-партнером Молчанової, яка раніше очолювала столичний штаб "Батьківщини" і є однією з головних спонсорок партії.