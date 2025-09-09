У Канаді оштрафували Х Маска за відмову видаляти інтимне зображення

Канадський цивільний суд оштрафував соціальну мережу X Ілона Маска за відмову виконати наказ про видалення інтимного зображення без згоди.

Про це повідомляє Reuters.

Цивільний арбітражний суд Британської Колумбії (провінції Канади) у своєму попередньому рішенні в березні постановив, що публікація інтимного зображення жінки порушує Закон Британської Колумбії про захист інтимних зображень.

Заступник голови суду Ерік Регер наказав видалити зображення з X, що контролюється засновником Tesla Ілоном Маском, та інших платформ.

X не підкорився цьому наказу, про що свідчить подальше рішення суду про накладення штрафу.

"Замість того, щоб видалити зображення, яке неодноразово публікував користувач X, соцмережа вирішила обмежити його географічний доступ, дозволивши користувачам за межами Канади продовжувати переглядати та ділитися ним", – йдеться у повідомленні.

Окремі аргументи X перед судом не є публічними. Але згідно з рішенням, компанія стверджувала, що суд не має повноважень змушувати X обмежувати або усувати доступність інтимних зображень в Інтернеті за межами провінції Канади британської Колумбії.

Суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що позиція X ставить під сумнів, чи не перевищує закон Британської Колумбії повноваження провінції згідно з конституцією Канади.

"Питання про дотримання X є дуже простим. Я наказав інтернет-посередникам, включаючи X, видалити інтимне зображення. X отримала наказ, але не видалила інтимне зображення. Натомість вона зробила щось менше. X не виконала захисний наказ", – написав заступник голови суду Ерік Регер.

Трибунал оштрафував X на максимальну суму, передбачену законом, у розмірі 100 000 канадських доларів (72 307 доларів США) і запропонував жінці вимагати додаткових штрафів у розмірі до 5000 канадських доларів на день у разі, якщо X продовжить не виконувати березневий наказ.