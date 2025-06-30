Суд відхилив вимогу "Ковальської" скасувати рішення АМКУ щодо купівлі заводів CRH

На засіданні 24 червня Північний апеляційний господарський суд Києва відхилив вимогу "Ковальської" скасувати дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів міжнародною групою CRH.

Про це повідомляє пресслужба компанії CRH.

Рішення стосується продажу міжнародній компанії CRH цементних заводів у Рівненській та Миколаївській областях, які належали італійській Buzzi, за 100 млн євро.

"Ковальська" вимагала визнати недійсним дозвіл АМКУ, висловивши у позові занепокоєння, що навіть із запропонованими обмеженнями угода може призвести до надмірної концентрації та ослаблення конкуренції.

13 лютого Господарський суд Києва підтримав позов "Ковальської" й визнав недійсним рішення Комітету. У відповідь АМКУ подали апеляцію, яку 24 червня погодив суд.

У 2023 році міжнародна група CRH вперше оголосила про намір придбати активи італійської Buzzi в Україні.

АМКУ погодив це рішення за умови дотримання низки зобов’язань з боку CRH. Серед них – продаж 25-28% акцій нових активів незалежному інвестору, збереження виробництва та безперебійного постачання цементу, а також протягом п’яти років після угоди не призначати на керівні посади людей, які одночасно працюють на аналогічних позиціях в інших компаніях, що входять до групи CRH в Україні.

Як повідомляє CRH, "Ковальська" також прагнула долучитися третьою стороною до розгляду питання в АМКУ, але Верховний суд їй відмовив. Деякі медіа писали, що це може бути пов’язано з бажання самої "Ковальської" отримати контроль над цими заводами.

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