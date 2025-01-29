СБУ: Суд арестовал миллиардные активы Дерипаски в Николаеве

Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья на территории Николаевского глиноземного завода, которым владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

Об этом сообщает прессслужба СБУ.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн.

Отмечается, что эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски "Русал".

По данным следствия, активы контролировали через коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран ЕС.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отгрузку этого сырья.

Напомним:

Компания Олега Дерипаски "Русал" планирует сократить производство металла на 250 000 тонн из-за сложной экономической ситуации.

Основная причина такого решения - рекордный рост цен на глинозем (сырье для производства алюминия) - почти вдвое с начала 2024 года, до более 700 долл за тонну.