В Україні поменшала кількість наказів про стягнення аліментів: де їх найбільше

За 8 місяців 2025 року українськими судами було винесено 12 714 наказів про стягнення аліментів. Це на 6% менше, ніж за той самий період торік, та на 28% менше, ніж у 2021-му.

Про це повідомляє Опендатабот.

Згідно з аналітикою, 99 909 таких рішень було винесено судами з 2021 року по серпень 2025-го. Найбільше їх було зафіксовано у 2021 році — 27 251 наказ. Проте вже у 2024-му їх поменшало на чверть — до 20 504.

Цьогоріч найчастіше суди стягують аліменти за наказами у Дніпропетровській області: там винесли 1 654 рішення — 13% від загальної кількості по країні. Наслідують Одещина із 948 наказами (8%), Харківщина — 837 (7%), Київщина — 810 (6%), та Львівщина — 772 (6%). Сукупно на ці п’ять регіонів припадає майже 40% усіх судових наказів в Україні цьогоріч, йдеться в дослідженні.

Зазначається, що йдеться про кількість ухвалених наказів, а не про виконанні та фактично сплачені кошти — тобто лише ті випадки, коли суд уже виніс документ, з яким можна йти до виконавчої служби.

Нагадаємо:

Станом на серпень 2024-го на 14% побільшало боргів по аліментах від початку великої війни – до майже 190 тисяч проваджень.