США одним рішенням можуть зупинити виробництво конкурента Boeing з Китаю

США у будь-який момент можуть зупинити постачання деталей китайській авіакомпанії Comac для виробництва літака C919, який мав кинути виклик літакам Boeing і Airbus.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Протягом багатьох років Пекін покладав великі надії на літак C919, перший пасажирський авіалайнер, повністю розроблений у Китаї. Уряд вважав, що він зможе кинути виклик домінуванню Boeing і Airbus, демонструючи технологічну незалежність Китаю та прогрес державного авіавиробника Comac.

Але на тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм аналітики попереджають: сильна залежність C919 від американських постачальників критичних компонентів може поставити під загрозу як збільшення виробництва, так і обслуговування вже наявних літаків.

Три найбільші державні авіакомпанії Китаю вже експлуатують 17 літаків C919, і Comac планує випустити щонайменше ще 30 одиниць цього вузькофюзеляжного лайнера цього року. Але напруженість між Вашингтоном і Пекіном показує, наскільки китайські компанії залежать від американських постачальників.

За даними аналітика Bank of America Рона Епштейна, у виробництві C919 задіяно 48 основних постачальників зі США, 26 — з Європи та лише 14 — з Китаю.

Аналітики зазначають, що для більшості західних компонентів китайських аналогів поки що не існує, тому США можуть "зупинити Comac у будь-який момент", як сказав Річард Абулафія, керівник AeroDynamic Advisory.

Одним із найважливіших компонентів літака є двигун LEAP-1C, який виробляє компанія CFM International — спільне підприємство американської GE Aerospace та французької Safran. Хоча Китай і розробляє власну альтернативу — двигун CJ-1000A — він досі проходить випробування й "ще не готовий", за словами Дена Тейлора з консалтингової авіакомпанії IBA.

Попри те, що виробництво двигунів CFM триває, зокрема у Франції, їхній основний модуль виготовляється в Огайо (США). Якщо доступ до нього буде обмежено, це може створити серйозні проблеми для Comac, наголошує Тейлор.

Інші американські постачальники C919 — це Honeywell, Collins Aerospace, Crane Aerospace & Electronics та Parker Aerospace, які забезпечують важливі авіаційні системи. Honeywell не надала коментаря, а Collins відмовилась обговорювати свої відносини з Comac.

"На відміну від багатьох інших галузей, комерційна авіація не стала залежною від дешевої китайської збірки", — пише Епштейн з Bank of America. — "Більшість китайських постачальників C919 не виробляють високотехнологічні компоненти — такі як двигуни, системи управління, авіоніку чи приводи".

Аналітик із Великої Британії Саш Туса зауважує: хоча США ще не заявили, що припинять постачання для C919, це може стати наступним кроком. При цьому навіть технічне обслуговування й ремонт уже випущених літаків залишатиметься залежним від американських компаній, наголошують аналітики.

Нагадаємо:

Раніше, Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

20 квітня літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника, який став жертвою двосторонніх тарифів.

Другий літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, 21 квітня вирушив назад до США через обопільні мита, які ввів президент Дональд Трамп.

Компанія Boeing заявила, що знайде інших покупців для літаків, які не були поставлені до Китаю через торгову війну.