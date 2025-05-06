США одним решением могут остановить производство конкурента Boeing из Китая

США в любой момент могут остановить поставки деталей китайской авиакомпании Comac для производства самолета C919, который должен был бросить вызов самолетам Boeing и Airbus.

Об этом сообщает газета Financial Times.

В течение многих лет Пекин возлагал большие надежды на самолет C919, первый пассажирский авиалайнер, полностью разработанный в Китае. Правительство считало , что он сможет бросить вызов доминированию Boeing и Airbus, демонстрируя технологическую независимость Китая и прогресс государственного авиапроизводителя Comac.

Но на фоне обострения торговой войны между США и Китаем аналитики предупреждают: сильная зависимость C919 от американских поставщиков критических компонентов может поставить под угрозу как увеличение производства, так и обслуживание уже имеющихся самолетов.

Три крупнейшие государственные авиакомпании Китая уже эксплуатируют 17 самолетов C919, и Comac планирует выпустить по меньшей мере еще 30 единиц этого узкофюзеляжного лайнера в этом году. Но напряженность между Вашингтоном и Пекином показывает, насколько китайские компании зависят от американских поставщиков.

По данным аналитика Bank of America Рона Эпштейна, в производстве C919 задействовано 48 основных поставщиков из США, 26 - из Европы и только 14 - из Китая.

Аналитики отмечают , что для большинства западных компонентов китайских аналогов пока не существует, поэтому США могут "остановить Comac влюбой момент", как сказал Ричард Абулафия, руководитель AeroDynamic Advisory.

Одним из важнейших компонентов самолета является двигатель LEAP-1C, который производит компания CFM International - совместное предприятие американской GE Aerospace и французской Safran. Хотя Китай и разрабатывает собственную альтернативу - двигатель CJ-1000A- он до сих пор проходит испытания и "еще не готов", по словам Дэна Тейлора из консалтинговой авиакомпании IBA.

Несмотря на то, что производство двигателей CFM продолжается, в том числе во Франции, их основной модуль изготавливается в Огайо (США). Если доступ к нему будет ограничен, это может создать серьезные проблемы для Comac, отмечает Тейлор.

Другие американские поставщики C919 - это Honeywell, Collins Aerospace, Crane Aerospace & Electronics и Parker Aerospace, которые обеспечивают важные авиационные системы. Honeywell не предоставила комментария, а Collins отказалась обсуждать свои отношения с Comac.

" В отличие от многих других отраслей, коммерческая авиация не стала зависимой от дешевой китайской сборки", - пишет Эпштейн из Bank of America - "Большинство китайских поставщиков C919 не производят высокотехнологичные компоненты - такие как двигатели, системы управления, авионику или приводы".

Аналитик из Великобритании Саш Туса отмечает: хотя США еще не заявили, что прекратят поставки для C919, это может стать следующим шагом. При этом даже техническое обслуживание и ремонт уже выпущенных самолетов будет оставаться зависимым от американских компаний, отмечают аналитики.

Напомним:

Ранее, Китай запретил местным авиакомпаниям принимать новые самолеты от американской Boeing Co.

20 апреля самолет Boeing, предназначенный для использования китайской авиакомпанией, приземлился в американском производственном центре авиастроителя, который стал жертвой двусторонних тарифов.

Второй самолет Boeing, предназначенный для китайской авиакомпании, 21 апреля отправился обратно в США из-за обоюдных пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп.

Компания Boeing заявила, что найдет других покупателей для самолетов, которые не были поставлены в Китай из-за торговой войны.