Boeing розглядає продаж літаків для Китаю іншим покупцям

Компанія Boeing заявила, що знайде інших покупців для літаків, які не були поставлені до Китаю через торгову війну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Генеральний директор компанії Келлі Ортберг у середу підтвердив, що Китай припинив приймати поставки від Boeing, попри те що компанія оголосила про кращі, ніж очікувалось, фінансові результати.

Під сумнівом опинилися приблизно 50 літаків, які мали бути передані Китаю цього року.

"Ми постійно спілкуємось із нашими китайськими замовниками та активно розглядаємо варіанти перепродажу вже збудованих або тих, що в процесі виготовлення, літаків", — сказав Ортберг під час розмови з інвесторами.

Ця ситуація показує, наскільки складне становище у Boeing, яка є найбільшим експортером виробленої продукції у США, після того, як Дональд Трамп запровадив мита для більшості торгових партнерів країни.

Поки що лише Китай відповів митами, які зробили літаки Boeing занадто дорогими для китайських авіакомпаній.

Ортберг визнав, що нинішнє відновлення компанії може опинитися під загрозою, якщо інші країни також введуть подібні заходи.

Поки що ситуація для Boeing залишається керованою — компанія може компенсувати зростання витрат на виробництво літаків, що йдуть на експорт.

Керівництво оцінило потенційні втрати у межах $500 мільйонів, а припинення поставок до Китаю ставить під загрозу ще близько $1 мільярда доходів.

Нагадаємо:

Раніше, Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

20 квітня літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника, який став жертвою двосторонніх тарифів.

Другий літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, 21 квітня вирушив назад до США через обопільні мита, які ввів президент Дональд Трамп.