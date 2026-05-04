Сомалійські пірати активізувалися: захопили другий нафтовий танкер

Кількість захоплених суден сомалійськими піратами зростає, що свідчить про відродження піратства у регіоні після відносного затишшя за останнє десятиліття.

Про це йдеться у публікації rfi.fr.

Збільшення трафіку навколо Рогу Африки на фоні війни на Близькому Сході, разом із відволіканням військово-морських сил, може створювати більше можливостей для піратів, пише видання.

За 10 днів пірати захопили три судна біля узбережжя Сомалі. Танкер Honour 25 був захоплений 21 квітня, за ним 25 квітня — шхуну, а 26 квітня — торгове судно Sward.

У суботу 2 травня біля узбережжя Ємену сомалійські пірати захопили нафтовий танкер MT Eureka, який після цього попрямував до берегів Сомалі, повідомляє BBC. Танкер MT Eureka йшов під прапором західноафриканської країни Того. Це вже друге захоплення нафтового танкера в цьому районі за останні дні.

Це вказує на розширення піратської діяльності вздовж усього сомалійського узбережжя, довжина якого становить понад три тисячі кілометрів.

Піратство біля узбережжя Сомалі, зосереджене поблизу напівавтономного регіону Пунтленд, різко зросло між 2008 і 2013 роками, перш ніж міжнародні морські патрулі та посилена безпека на комерційних суднах допомогли знизити кількість атак, пише rfi.fr.

Після затишшя активність знову зросла наприкінці 2023 року під час кризи в Червоному морі – коли підтримувані Іраном хусити в Ємені почали запускати ракети та дрони по Ізраїлю у відповідь на війну в Газі.

Хусити також захоплювали або атакували торгові та військові кораблі, які, на їхню думку, були пов'язані з Ізраїлем, США або Великою Британією. До квітня 2024 року було атаковано близько 40 суден.

У відповідь, місцеві та міжнародні морські сили, які патрулювали води Сомалі, були розгорнуті ближче до Червоного моря.

Багато суден були змушені обирати довший маршрут навколо Африки, через Індійський океан до мису Доброї Надії в Південній Африці, щоб уникнути Червоного моря.

Для піратів біля узбережжя Сомалі збільшення трафіку та зменшення військово-морських сил поблизу означали більше можливостей для захоплення кораблів, говориться у публікації.

Тепер, коли Іран блокує протоку Ормуз у відповідь на удари США та Ізраїлю, судна знову шукають альтернативний маршрут навколо Африканського рогу. Тим часом морські патрулі відправляються на Близький Схід, зазначає видання.

Рух танкерів навколо мису Доброї Надії в середині квітня досяг рекордного рівня, що підкреслює структурний зсув у бік довшого морського маршруту, оскільки війна на Близькому Сході затягується і відштовхує судноплавство від Перської затоки та Суецького каналу.

Тим часом, за даними військово-морських сил Європейського Союзу, які патрулюють регіон Аденської затоки, війна в Ірані сприяє відродженню морського піратства біля узбережжя Сомалі. Тоді повідомлялося, що підтверджено щонайменше три випадки захоплення суден: пірати захопили два вантажні судна та один танкер.