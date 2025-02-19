X хоче залучення інвестиції з оцінкою вартості в $44 мільярди

Соціальна мережа X веде переговори про залучення коштів від інвесторів за тією ж оцінкою в $44 мільярди, за яку Маск придбав компанію у 2022 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Якщо фінансування відбудеться, це стане значним поворотом для платформи після її купівлі Маском, що спричинило відтік користувачів і рекламодавців.

Переговори щодо нового раунду фінансування X тривають, і їхні деталі можуть змінитися, зазначають джерела, знайомі з ситуацією.

Також є ймовірність, що компанія може відмовитися від залучення коштів. Це перший відомий випадок спроби залучення інвестицій для X з моменту, коли Маск зробив компанію приватною.

Маск, який тісно співпрацює з адміністрацією Дональда Трампа, останнім часом спостерігає зростання успіху своїх компаній. Акції Tesla Inc. зросли більш ніж на 40% після перемоги Трампа на виборах, а нова оцінка SpaceX у $350 мільярдів зробила її найбільшою технологічною стартап-компанією у світі.

Маск активно залучає приватні інвестиції. Його стартап у сфері штучного інтелекту xAI також шукає фінансування і за останні тижні отримав вищу оцінку.

Очікується, що xAI може залучити інвестиції за оцінкою близько $75 мільярдів, хоча остаточні умови ще можуть змінитися. X має частку в xAI, яка оцінюється приблизно в $6 мільярдів.

У грудні, ще до поточних переговорів, інвестиційна компанія Fidelity знизила оцінку своєї частки в X приблизно на 70% від ціни покупки в $44 мільярди.

Оцінка боргу X також зросла. Минулого тижня Morgan Stanley завершувала угоду щодо продажу $3 мільярдів боргових зобов’язань X без дисконту до номінальної вартості.

Нагадаємо:

11 лютого Ілон Маск запропонував купити OpenAI, материнську компанію ChatGPT, за 97,4 мільярда доларів.

OpenAI відхилила пропозицію на $97,4 млрд від консорціуму на чолі з мільярдером Ілоном Маском про купівлю компанії, що розробила ChatGPT, заявивши, що стартап не продається.