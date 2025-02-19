X хочет привлечения инвестиции с оценкой стоимости в $44 миллиарда

Социальная сеть X ведет переговоры о привлечении средств от инвесторов по той же оценке в $44 миллиарда, за которую Маск приобрел компанию в 2022 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Если финансирование состоится, это станет значительным поворотом для платформы после ее покупки Маском, что повлекло отток пользователей и рекламодателей.

Переговоры о новом раунде финансирования X продолжаются, и их детали могут измениться, отмечают источники, знакомые с ситуацией.

Также есть вероятность, что компания может отказаться от привлечения средств. Это первый известный случай попытки привлечения инвестиций для X с момента, когда Маск сделал компанию частной.

Маск, который тесно сотрудничает с администрацией Дональда Трампа, в последнее время наблюдает рост успеха своих компаний. Акции Tesla Inc. выросли более чем на 40% после победы Трампа на выборах, а новая оценка SpaceX в $350 миллиардов сделала ее крупнейшей технологической стартап-компанией в мире.

Маск активно привлекает частные инвестиции. Его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI также ищет финансирование и за последние недели получил более высокую оценку.

Ожидается, что xAI может привлечь инвестиции по оценке около $75 миллиардов, хотя окончательные условия еще могут измениться. X имеет долю в xAI, которая оценивается примерно в $6 миллиардов.

В декабре, еще до текущих переговоров, инвестиционная компания Fidelity снизила оценку своей доли в X примерно на 70% от цены покупки в $44 миллиарда.

Оценка долга X также выросла. На прошлой неделе Morgan Stanley завершала сделку по продаже $3 миллиардов долговых обязательств X без дисконта к номинальной стоимости.

Напомним:

11 февраля Илон Маск предложил купить OpenAI, материнскую компанию ChatGPT, за 97,4 миллиарда долларов.

OpenAI отклонила предложение на $97,4 млрд от консорциума во главе с миллиардером Илоном Маском о покупке компании, разработавшей ChatGPT, заявив, что стартап не продается.