Студенти можуть заробити влітку до 45 тисяч гривень на місяць – OLX Робота

Найбільше вакансій у якості підробітку є у сфері будівництва та робітничих спеціальностей, де пропонуються і найвищі зарплати – до 45 тисяч гривень.

Про це йдеться у дослідженні "OLX Робота".

Напередодні літніх канікул "OLX Робота" дослідила, які вакансії підробітку найчастіше пропонують роботодавці та які з них можуть бути цікаві студентам.

"Сезонна зайнятість традиційно активізується наприкінці весни та влітку, коли бізнеси шукають додаткових працівників, а молодь – можливість отримати дохід на канікулах", – говориться у повідомленні.

Вакансії за фільтром "Підробіток" розміщено на платформі у сферах, де роботодавці шукають працівників на тимчасову роботу.

Лідером за кількістю таких вакансій є сфера будівництва та робітничих спеціальностей. Саме в цій галузі, а також у логістиці, пропонуються і найвищі зарплати – до 45 тис. грн.

Найбільше пропозицій пропонують у сфері будівництва та облицювальних робіт. До цієї категорії належать: різноробочий – 902 вакансії (із зарплатою 27,5 тис. грн), будівельник – 231 вакансія (45 тис. грн), монтажник – 72 вакансії (40 тис. грн), електрик – 22 вакансії (35 тис. грн).

У сфері клінінгу та домашнього персоналу роботодавці шукають працівників. Зокрема, прибиральницям пропонують 226 вакансій із зарплатою 17,1 тис. грн, доглядальницям – 37 вакансії (12,3 тис. грн), двірникам – 15 вакансій (18 тис. грн), няням – 11 вакансій (14,3 тис. грн).

Також на платформі розміщено вакансії у сфері логістики, складу та доставки, які також можуть зацікавити студентів на літніх канікулах. Так, на позицію вантажника доступно 207 вакансій (із зарплатою 26,4 тис. грн), водія – 118 вакансій (32,5 тис. грн), комірника – 52 вакансії (37,5 тис. грн), кур'єра – 42 вакансії (40 тис. грн).

У сфері роздрібної торгівлі та продажів роботодавці пропонують 119 вакансій для продавців із зарплатою 21 тис. грн, 28 вакансій для касирів (24,5 тис. грн), та 13 вакансій інших категорій із зарплатою 16 тис. грн.

Вакансії у виробництві та робітничих спеціальностях для підробітку

Серед вакансій у сфері виробництва та робітничих спеціальностей найбільше пропозицій від роботодавців для комплектувальників – 46 із заробітною платою 23 тис. грн. Також доступно 28 вакансій різноробочих із зарплатою 22,5 тис. грн та 18 вакансій пакувальників із зарплатою 25,8 тис. грн.

"У сфері охорони та безпеки також пропонують вакансії для підробітку. Для охоронців розміщено 44 вакансії із зарплатою 18,9 тис. грн, для сторожів – 15 вакансій із зарплатою 12,8 тис. грн", – говориться у повідомленні.

Також з фільтром "Підробіток" представлені нетипові, але не менш цікаві вакансії, які можуть бути варіантом літнього підробітку для студентів та молоді.

Зокрема, йдеться про 3 вакансії аніматорів із заробітною платою 28,3 тис. грн, 2 вакансії вихователя – зарплата 13 тис. грн, а також по одній вакансії фотографа та тракториста із зарплатою 22,5 тис. грн та 32,5 тис. грн відповідно.

На підконтрольних Україні територіях проживають близько 31 млн людей, з яких працюють близько 13 млн, а сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – лише 10,5 млн, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.