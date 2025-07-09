У травні майже 400 українців вивели свою діяльність з тіні після роз'яснень податкової

Завдяки роз’ясненням податкової у травні майже 400 українців зареєстрували ФОП і тим самим вивели свою діяльність з тіні.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що загалом листи від ДПС отримали 3 тисячі платників податків з проханням пояснити походження коштів. Мета повідомлень – роз’яснювальна.

За результатами відпрацювання територіальних органів ДПС, 391 особа зареєструвалась як ФОП. Лише по 7 складено адмінпротоколи, які направлені до суду.

За березень-квітень цього року понад 11 тисяч осіб отримали 256,6 тис. грошових переказів. Їх загальна сума понад 498,2 млн грн, за інформацією Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Наразі ДПС готує ще 700 листів тим платникам, де є ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Більшість платників отримала незначну кількість переказів на невеликі суми, тому ця інформація накопичується для подальшого аналізу та використання при здійсненні заходів податкового контролю, зазначили в податковій.

Крім того, ДПС вже опрацьовує інформацію з Системи обліку даних РРО за травень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.

Нагадаємо:

Станом на початок травня, понад 1000 українських підприємств у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.