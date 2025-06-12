Україна значно наростила експорт яловичини: які обсяги та вартість

У травні Україна експортувала близько 1,4 тис. тонн ВРХ живою вагою, що на 25% менше відносно квітня, але на 166% більше порівняно з травнем торік. Виручка становила 2,89 млн дол., що на 47% менше, ніж в квітні, та на 273% більше відносно травня 2024 року.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Водночас у травні українські експортери поставили на зовнішні ринки 21 тонн свіжої або охолодженої яловичини, що майже на 984% більше відносно квітня, але на 91% менше порівняно з травнем 2024 року. Експортна виручка становила 137 тис. дол., що на 493% більше відносно квітня, але на 91% менше, ніж в травні 2024 року.

Крім того, обсяги експорту мороженої яловичини з України у травні становили 1,91 тис. тонн, що на 6% більше відносно квітня і на 19% більше порівняно з травнем торік. Виручка становила майже 7,78 млн дол., що на 9% більше відносно квітня і на 23% більше, ніж в травні 2024 року.

"Україна наростила обсяги експорту яловичини в травні на тлі високих цін на товар на експортних ринках та скорочення обсягів виробництва в ряді країн. Попит на червоне м’ясо традиційно підвищується з початком сезону шашлику після травневих свят", – повідомляє аналітик профільної асоціації Георгій Кухалейшвілі.

Нагадаємо:

Обсяги забою великої рогатої худоби у квітні 2025 року в Україні становили 16,8 тис. тонн, що на 3% менше відносно березня і на 16% менше проти квітня минулого року.