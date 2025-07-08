Швейцарський виробник енергообладнання хоче збудувати завод в Україні

Швейцарська компанія із виробництва енергетичного устаткування PFIFFNER-Group розглядає можливості побудувати новий завод в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Перспективи співпраці обговорили на онлайн-зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з виконавчим директором PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом.

В повідомленні також йдеться, що PFIFFNER-Group передала уряду України сертифікат на суму 100 тис. швейцарських франків на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи.

"Ми вдячні компанії PFIFFNER-Group за внесок у відновлення енергосистеми – це сертифікат на 100 000 франків і потенційні інвестиції в будівництво заводу в Україні. Така підтримка зміцнює нашу енергетичну стійкість в умовах постійних атак", – сказала Свириденко.

Зазначається, що сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.

Марсель Руфенахт також підтвердив, що компанія PFIFFNER-Group припинила будь-які відносини з Російською Федерацією та висловив готовність і надалі підтримувати Україну в умовах збройної агресії з боку Москви.

PFIFFNER-Group — швейцарська сімейна промислова група. Компанія спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання для високовольтних магістральних ліній електропередач. У групі працюють близько 900–1000 співробітників на 8 виробничих майданчиках.

Навесні 2023 року PFIFFNER-Group передала Україні допомогу - шість трансформаторів струму на понад 300 тис. швейцарських франків (близько $370 000).

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