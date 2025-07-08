Швейцарский производитель энергооборудования хочет построить завод в Украине

Швейцарская компания по производству энергетического оборудования PFIFFNER-Group рассматривает возможности построить новый завод в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Перспективы сотрудничества обсудили на онлайн-встрече министра экономики Юлии Свириденко с исполнительным директором PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом.

В сообщении также говорится, что PFIFFNER-Group передала правительству Украины сертификат на сумму 100 тыс. швейцарских франков на закупку оборудования для нужд украинской энергетической системы.

"Мы благодарны компании PFIFFNER-Group за вклад в восстановление энергосистемы - это сертификат на 100 000 франков и потенциальные инвестиции в строительство завода в Украине. Такая поддержка укрепляет нашу энергетическую устойчивость в условиях постоянных атак", - сказала Свириденко.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности возможность открытия производственного подразделения этой швейцарской компании в Украине.

Марсель Руфенахт также подтвердил, что компания PFIFFNER-Group прекратила любые отношения с Российской Федерацией и выразил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в условиях вооруженной агрессии со стороны Москвы.

PFIFFNER-Group - швейцарская семейная промышленная группа. Компания специализируется на производстве энергетического оборудования для высоковольтных магистральных линий электропередач. В группе работают около 900-1000 сотрудников на 8 производственных площадках.

Весной 2023 года PFIFFNER-Group передала Украине помощь - шесть трансформаторов тока на более 300 тыс. швейцарских франков (около $370 000).

Напомним:

Одесса получит шесть когенерационных установок, которые должны обеспечить тепло- и электроснабжение для почти миллиона жителей даже в случае полного блэкаута.