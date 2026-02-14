Шмигаль повідомив про позитивну динаміку у відновленні електропостачання

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль написав у Телеграм.

"Провели засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Маємо позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам", – повідомив він.

"Сьогодні в столиці протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. На Київщині діють мінімальні черги", – зазначив міністр.

Водночас він зауважив, що попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою.

Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності, запевнив міністр.

"Особливий акцент робимо на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці", – сказав Шмигаль.

Також сьогодні вдалось домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини, повідомив він. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики.

Нагадаємо:

Раніше внаслідок атаки російських БпЛА в Миколаєві було пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що після обстрілів складна ситуація з енергопостачанням на Одещині та Миколаївщині після нічної атаки, а також в Києві та Дніпропетровській області.

У Миколаєві внаслідок російських атак зупинилася теплоелектроцентраль, частково на генератори перейшли "Миколаївводоканал" та "Миколаївоблтеплоенерго".