Шаг замість копійки: зареєстровано законопроєкт про дерадянізацію назви

У парламенті зареєстрували законопроєкт про дерадянізацію назви розмінної монети України.

Інформація про це міститься на сайті Верховній Раді.

Серед ініціаторів законопроєкту № 14093 – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші.

Назва "копійка" має "вороже, пострадянське та російське походження", – говориться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Ця назва і досі використовується лише у ворожих Україні державах — Росії, Білорусі, а також у так званому Придністров'ї, зазначають автори законопроєкту.

В Україні ж як за часів Гетьманщини, так і в період Української Революції для дрібної монети використовували назву "шаг".

Тож, повернення цієї назви зумовлене історичною та мовною традицією, кажуть автори законопроєкту.

Центральна Рада 18 квітня 1918 року випустила розмінні марки в 10, 20, 30, 40 і 50 шагів, які перебували в обігу до березня 1919 року і були скасовані радянською владою.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року Нацбанк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості.

В жовтні 2024 року Нацбанк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України.

Перехід з "копійок" на "шаги" не потребує додаткових витрат із державного бюджету, заявив голова Національного банку Андрій Пишний

Національний Банк заявив, що у жовтні розпочне виводити з обігу монету номіналом у 10 копійок.