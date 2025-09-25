Сарану знищили, але загроза залишилася: коли на неї чекати

Держпродспоживслужба просить аграріїв перевірити свої землі: саме зараз сарана завершує відкладати яйця.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Яйця сарани зимуватимуть у верхньому шарі ґрунту (на глибині до 5 см) у спеціальних захисних капсулах, які називаються ворочками. Одна самка може відкласти кілька таких ворочків.

"Масове відродження личинок починається, коли температура ґрунту на глибині залягання яєць досягає приблизно 23°C. Зазвичай це відбувається у травні", – попереджає відомство.

Личинки сарани, які ще не мають крил, починають активно живитися, поступово збільшуючись у розмірах і набуваючи вигляду дорослої комахи. Цей період триває від 35 до 45 днів, розповіли у Держпродспоживслужбі.

Навесні у визначених місцях рекомендують організувати постійний нагляд за розвитком саранових та за необхідності провести локалізацію вогнищ надпорогової чисельності.

Сприятливі погодні умови літнього та початку осіннього періодів поточного року (висока температура повітря та тривала посуха) сприяли активізації сарани. Спалахи саранових спостерігалися в Херсонській, Одеській та Запорізькій областях. У цих регіонах відмічено масове пошкодження рослин шкідником, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше у Держпродспоживслужбі повідомили, що головними причинами нашестя сарани в Україні стали підвищення середньодобової температури, зміна природно-кліматичних умов, руйнування Каховської ГЕС, війна та занедбані землі біля фронту.

Також повідомлялося, що сарана поширювалася з прифронтових регіонів, що завадило моніторингу. У південних регіонах, тій же Миколаївській області, соняшник вже просто "горить" через посуху та спеку, врожаю аграрії вже не сподіваються.

Також повідомлялося, що військові адміністрації областей України, які цього року постраждали від посухи, озвучили пропозиції щодо державної підтримки аграріїв для мінімізації втрат внаслідок цього природного явища.

На сесії міськради Запоріжжя депутати виділили 500 тисяч гривень на боротьбу із сараною, яка вже з’явилася в кількох районах міста.

Згодом повідомлялося, що на Запоріжжі скасували особливий режим захисту рослин на землях, де існувала загроза масового поширення сарани.

Спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Особливий режим захисту рослин у регіоні ввели 23 червня, і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 – це посіви соняшнику.