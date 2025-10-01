Samsung постачатиме чипи для OpenAI

Samsung Electronics і SK Hynix підписали листи про наміри постачати чипи пам'яті для центрів обробки даних OpenAI, оскільки південнокорейські виробники чіпів об'єднують зусилля з виробником ChatGPT, щоб задовольнити зростаючий попит з проєкту Stargate.

Про це повідомляє Reuters.

Про це було оголошено в середу після зустрічі генерального директора OpenAI Сема Альтмана з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном і головами Samsung Electronics та SK Hynix в президентському офісі в центрі Сеула.

OpenAI також співпрацюватиме з двома південнокорейськими компаніями над будівництвом двох центрів обробки даних Stargate.

Президент США Дональд Трамп у січні оголосив про проект Stargate вартістю 500 мільярдів доларів, доручивши OpenAI, SoftBank та Oracle забезпечити збереження лідерства США в галузі штучного інтелекту.

Головний радник президента Південної Кореї Кім Йонг-бом заявив, що OpenAI планує замовити 900 000 напівпровідникових пластин у 2029 році та створити спільні підприємства з Samsung і SK Hynix для будівництва двох центрів обробки даних у Південній Кореї з початковою потужністю 20 мегават.

Радник зазначив, що Південна Корея готова взяти участь у фінансуванні проекту Stargate, якщо це буде необхідно.

"Ми дуже раді, що зможемо побудувати Stargate Korea і центри обробки даних разом з нашими чудовими партнерами, щоб задовольнити потреби Кореї в суверенному штучному інтелекті", — сказав Альтман на зустрічі з президентом Лі.

Samsung і SK Hynix разом займають близько 70% світового ринку чипів динамічної оперативної пам'яті (DRAM) і майже 80% ринку HBM.

HBM — тип стандарту DRAM, вперше випущений у 2013 році, — передбачає вертикальне укладання чипів для економії місця та зменшення енергоспоживання, що допомагає обробляти великі обсяги даних, генерованих складними програмами штучного інтелекту.

Нагадаємо:

Компанія Nvidia Corp. інвестує до 100 мільярдів доларів в OpenAI, щоб профінансувати створення нових дата-центрів та інфраструктури для роботи штучного інтелекту.