Ryanair угрожает "бросить" Boeing и перейти на самолеты Китая из-за пошлин Трампа

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair пригрозил отменить заказ на сотни самолетов Boeing, если введенные США пошлины существенно повысят их стоимость.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания заявила, что может рассмотреть альтернативных поставщиков, в частности китайского производителя COMAC.

Это заявление одного из крупнейших клиентов Boeing стало очередным сигналом возможных изменений в глобальной авиационной отрасли, если президент США Дональд Трамп не сделает исключение для этого сектора в своих тарифных планах.

Впрочем, по словам источника в отрасли, воплотить эту угрозу на практике Ryanair будет сложно: COMAC еще не имеет сертификации в Европе, а главный конкурент Boeing - Airbus - заявляет, что распродал все самолеты до конца десятилетия.

В письме к влиятельному американскому законодателю генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что пошлины Трампа могут поставить под угрозу заказ на 330 самолетов Boeing 737 MAX общей стоимостью $30 миллиардов.

"Если правительство США продолжит свой необоснованный план по введению пошлин, и эти пошлины существенно повлияют на цену экспорта самолетов Boeing в Европу, мы, безусловно, пересмотрим как наши текущие заказы у Boeing, так и возможность разместить их в другом месте", - написал О'Лири.

Это письмо, с которым ознакомилось агентство Reuters, было ответом на предостережение американского конгрессмена Раджи Кришнамурти относительно рисков безопасности, если Ryanair действительно закажет самолеты у китайской COMAC.

Напомним:

Ранее, Китай запретил местным авиакомпаниям принимать новые самолеты от американской Boeing Co.

20 апреля самолет Boeing, предназначенный для использования китайской авиакомпанией, приземлился в американском производственном центре авиастроителя, который стал жертвой двусторонних тарифов.

Второй самолет Boeing, предназначенный для китайской авиакомпании, 21 апреля отправился обратно в США из-за обоюдных пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп.

Компания Boeing заявила, что найдет других покупателей для самолетов, которые не были поставлены в Китай из-за торговой войны.