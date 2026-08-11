"Нова пошта" децентралізує сортування

"Нова пошта" адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб підтримувати стабільну доставку – компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.

Про це "Нова пошта" повідомляє у Телеграм.

Мережа "Нової пошти" працює по всій країні – сьогодні це понад 56 000 точок сервісу. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку, говориться у повідомленні.

"З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об'єктів", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанії "Нова пошта" потрібно інвестувати понад 1 мільярд гривень у відновлення майна, яке було пошкоджене Росією від початку повномасштабної війни.

У Асоціації ритейлерів України повідомили, що остання масована атака Росії по логістичній інфраструктурі стала одним із найболючіших ударів по українському ритейлу, однак за роки повномасштабної війни бізнес навчився працювати навіть у таких умовах і дефіциту товарів не буде.