Російські удари та негода: які регіони залишаються без світла

Через російські удари без електроенергії залишилася частина споживачів у шести областях України, ще у трьох областях без світла залишаються понад 80 населених пунктів внаслідок негоди.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

За словами першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова, найскладніша ситуація — на Сумщині. Через пошкодження енергооб'єктів внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів тут без світла залишається найбільша кількість споживачів.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – запевнив він.

Тим часом через негоду без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Міністерство зазначає, що сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Аномальна спекотна погода призводить до суттєвого зростання споживання електроенергії.

Споживачів закликають, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00, а у години максимального навантаження – з 16:00 до 23:00 – максимально ощадливо споживати електроенергію.

Це допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати необхідність застосування обмежень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у середу, 1 липня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.