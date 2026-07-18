Росіяни нарахували втрат Wildberries на десятки мільярдів від ударів України

Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 млрд рублів.

Таку попередню оцінку наводять "Важные истории".

Для порівняння, вони взяли масштаби пошкоджених об'єктів із наслідками пожежі на складі Wildberries у Шушарах у 2024 році. Офіційної оцінки збитків від компанії наразі немає.

У 2024 році в Шушарах згорів складський комплекс загальною площею 105,8 тис. кв. м. Тоді представники страхового ринку оцінювали безпосередні збитки більш ніж у 10 млрд рублів.

Водночас виплати продавцям, товари яких були знищені, становили 34,9 млрд рублів. У квітні 2025 року Wildberries заявляв, що врегулював 99,6% компенсацій. Щонайменше 5 тисяч продавців втратили товари на суму понад 1 млн рублів кожен, а частина підприємців була незадоволена запропонованими виплатами.

Логістичний комплекс в Електросталі був більш ніж удвічі більшим за склад у Шушарах. Масштаб втрат на об'єкті в Котовську Тамбовської області площею близько 108 тис. кв. м поки остаточно не встановлений.

Співрозмовник The Bell, близький до Wildberries, заявив, що внаслідок атак постраждали близько 10-15% усіх складських площ компанії. За його оцінкою, робота маркетплейсу не буде повністю паралізована.

Нагадаємо:

У ніч на 18 липня російські Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. У підмосковних Ногінську й Електросталі виникли пожежі на нафтобазі та логістичному центрі Wildberries, російська влада заявляє про десятки постраждалих.

Також безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уражені в Московській і Тамбовській областях Росії логістичні об'єкти використовували для постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання.