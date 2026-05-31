У Слов'янську дрон РФ вдарив по відділення "Нової пошти"
У Слов'янську внаслідок нічного удару ворожого дрона пошкоджено відділення №1 "Нової пошти".
Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.
У компанії повідомили, що співробітники не постраждали. На місці влучання працюють рятувальники та поліція, оцінка наслідків атаки триває.
У "Новій пошті" заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень і вже зв'язуються з ними щодо деталей відшкодування.
Компанія також перебудувала логістичні маршрути, щоб забезпечити своєчасну доставку посилок.
Нагадаємо:
У Краматорську внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 "Нової пошти".