У Слов'янську дрон РФ вдарив по відділення "Нової пошти"

У Слов'янську внаслідок нічного удару ворожого дрона пошкоджено відділення №1 "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

У компанії повідомили, що співробітники не постраждали. На місці влучання працюють рятувальники та поліція, оцінка наслідків атаки триває.

Фото: "Нова пошта"

У "Новій пошті" заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень і вже зв'язуються з ними щодо деталей відшкодування.

Компанія також перебудувала логістичні маршрути, щоб забезпечити своєчасну доставку посилок.

