Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

У Слов'янську дрон РФ вдарив по відділення "Нової пошти"

Артур Крижний — 31 травня, 11:20
У Слов'янську дрон РФ вдарив по відділення Нової пошти
Фото: "Нова пошта"

У Слов'янську внаслідок нічного удару ворожого дрона пошкоджено відділення №1 "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

У компанії повідомили, що співробітники не постраждали. На місці влучання працюють рятувальники та поліція, оцінка наслідків атаки триває.

Фото: "Нова пошта"

У "Новій пошті" заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень і вже зв'язуються з ними щодо деталей відшкодування.

Компанія також перебудувала логістичні маршрути, щоб забезпечити своєчасну доставку посилок.

Нагадаємо:

У Краматорську внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 "Нової пошти".

Нова пошта війна

війна

У Слов'янську дрон РФ вдарив по відділення "Нової пошти"
Бізнесу дали дедлайн на оновлення критичності: який термін
В бюджеті РФ цьогоріч на війну бракує $28 мільярдів

Останні новини