Росіяни завдали удару по Івано-Франківщині

На Прикарпатті росіяни намагаються завдати удару по інфраструктурних об'єктах регіону, мешканці Коломиї повідомили про гучні звуки, які було чутно в різних частинах міста.

Про це повідомляє місцеве видання "Коломия 24".

Видання зазначає, що повітряна тривога в місті розпочалася близько 12:07. Вже за пів години очевидці підтвердили, що в межах громади було гучно.

"Наразі офіційні джерела не уточнюють, чи були ці звуки результатом влучання, чи наслідком успішної роботи сил протиповітряної оборони по ворожих цілях. Також місцеві повідомляють про перебої зі світлом після вибухів", – говориться у повідомленні.

Напередодні видання "Коломия 24" повідомило, що на тлі масованих запусків безпілотників по території України з'явилися дані про визначення противником пріоритетних цілей для можливих ударів.

"Серед переліку міст, які викликають особливий інтерес у загарбників, опинилася Коломия, де під загрозою може опинитися залізничне сполучення", – говориться у публікації.

Згідно з оперативними даними, окупанти проявляють підвищений інтерес до об'єктів критичної та транспортної інфраструктури, зокрема до залізничного вузла у Коломиї.

Окрім Прикарпаття, у зону потенційного ризику потрапили Бурштинська ТЕС, залізничний район Львова та об'єкти військово-промислового комплексу у Києві.

Також кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що на тлі вибухів у Коломиї у місті виникли перебої з електропостачанням.

Нагадаємо:

Російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Харківщині – понад 4500 абонентів у Дергачах та інших населених залишилися без світла.

Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок 13 травня є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях.

У Полтавській громаді понад 7 тисяч споживачів залишились без електропостачання після влучання російських безпілотників в електропідстанцію уночі 13 травня.