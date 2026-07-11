Росіяни поцілили у заправки на Донеччині

На Донеччині внаслідок російських обстрілів зайнялися автозаправні станції та житлові будинки.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Ворожих ударів зазнали АЗС у Краматорську та Слов'янську. Загорілися операторська та паливороздавальна колонка", – говориться у повідомленні.

У селищі Ясногірка на місці влучання загорілися три приватні житлові будинки. У селищі Билбасівка Слов'янської громади російський обстріл спричинив пожежу господарської споруди.

"Надзвичайники оперативно ліквідували всі займання", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що удари росіян по АЗС в прифронтових областях набувають системного характеру. 1 липня постраждали п'ять станцій на Дніпропетровщині, а 3 липня – вдарили по АЗС на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині.

За останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів, майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури.