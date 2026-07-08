Росіяни за добу поцілили у три підприємства на Чернігівщині – ОВА

Вчора росіяни поцілили у три підприємства на Чернігівщині, зафіксовано пошкодження, є постраждалі.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус

"Учора з самого ранку "молнія" влучила по АЗС у Семенівці. Серед дня був удар по Мені. У 18-річної дівчини акубаротравма", – написав він у Телеграм.

За його даними, близько шести годин тривала атака на Сновськ. Ворог бив "герберами", зафіксовано щонайменше 12 вибухів.

"Через удари по підприємству постраждав 46-річний чоловік – медики надали йому необхідну допомогу. Пошкоджений автокран і ангар. Пожежу там загасили", – розповів Чаус.

Пізніше росіяни нанесли удар по ще одному підприємству, цього разу сільськогосподарському. Там загорілися трактор і легкова автівка. Далі був удар ще по одному агропідприємству, а також – по комунальному.

Крім того, зафіксоване влучання по транспортній інфраструктурі. У місті в низці будівель пошкоджені вікна, зазначив очільник адміністрації.

Нагадаємо:

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що російські удари по автозаправних станціях на Чернігівщині стали майже щоденними: за червень та початок липня зафіксовано 25 ударів.

Внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч проти 8 липня загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

У Херсоні у середу вранці російські загарбники атакували автівку з безпілотника, внаслідок чого загинув чоловік.

Окупанти в ніч на 8 липня та вранці двічі завдали ракетних ударів по Немишлянському району Харкова, внаслідок атаки загинули дві людини, ще 24 постраждали.