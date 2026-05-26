Зруйнований російськими ударами БЦ "Лук'янівський" частково демонтують

Частина пошкодженого бізнесцентру LUWR (ТОВ "БЦ Лук'янівський") буде демонтована, власник готує заяву до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз розглядаємо варіант часткового демонтажу конструкцій в крайній лівій частині будівлі, де на кількох поверхах значні ушкодження. Після часткового демонтажу ми відновимо колони й зробимо підсилення", – повідомив власник LUWR Назар Бенч агентству.

Девелоперська компанія залучає для технічної оцінки ушкоджень сертифікованого експерта, який вже виконував оцінки після попередніх п'яти прильотів і добре знає будівлю. Роботи розпочнуть після вилучення уламків ракет та ін.

Бізнес-центр "Лук'янівський" загальною площею 28 тис. кв. м був запущений перед війною, станом на початок 2022 року в оренду було передано близько 60% площ, після обстрілів діяльність було припинено.

Компанія минулого року розпочала судовий процес проти РФ з метою стягнути компенсацію за пошкодження будівлі та втрачений прибуток. Сума зростає. Кожен розрахунок збитків здійснюють на підставі оцінок, яких надають експерти.

"По першому прильоту – по сумі збитків урахуванням втраченої вигоди там загалом $8,73 млн, чекаємо рішення суду. Щодо наступних прильотів ми ще очікуємо на експертизу Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, після цього також подаватимемо позов", – розповів Бенч.

Компанія не розраховує на допомогу від держави або міста, а лише на можливість виконання рішення суду за кордоном в тих юрисдикціях, де теоретично воно може бути виконане.

Він також додав, що БЦ "Лук'янівський" готує подачу заяви до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Згідно даним YouControl, ТОВ "БЦ "Лук'янівський" засновано у 2018р, статутний капітал 5 млн грн, засновник BCG Investment AG (Швейцарія).

