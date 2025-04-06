Росіяни вдарили по підприємству у Сумах

У Сумах у ніч на 6 квітня по території одного з підприємств російські військові вдарили безпілотниками. Пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та 18 транспортних засобів.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Попередньо, внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля, а також 18 транспортних засобів. Інформація щодо постраждалих не надходила", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЕП, постраждалим підприємством є мережа магазинів "дари моря".

Нагадаємо:

В ніч на 6 квітня внаслідок російської атаки балістикою по Києву руйнувань зазнали будівлі, в яких були розміщені редакції каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".