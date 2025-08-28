Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Вінниччині

Андрій Муравський — 28 серпня, 10:57
Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Вінниччині
Фото ілюстративне
ДСНС Вінничини

Внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня без світла залишаються 60 тисяч споживачів.

Про це у Facebook повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінницької област. У результаті влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах області. Крім того, є пошкодження житлових будинків.

Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи, повідомила вона. За даними ОВА, інформація про постраждалих не надходила.

війна Росія енергетика

енергетика

Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Вінниччині
Атака росіян знеструмила сто тисяч сімей – Зеленський
Росіяни атакували Суми: частина міста без світла та води

Останні новини