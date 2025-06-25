FT: нова крипта з Киргизстану допомагає Кремлю обходити санкції

Нова криптовалюта, створена для здійснення розрахунків в обхід санкцій проти Росії, лише за чотири місяці з моменту запуску перемістила понад $9,3 млрд на спеціальній криптобіржі.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

Йдеться про токен A7A5, який позиціонують як перший стабільний коін, прив’язаний до російського рубля. Його запустили у лютому в Киргизстані. Його завдання - спростити великі фінансові потоки до Росії та з неї, які ускладнені обмеженнями Заходу.

За даними FT, $9,3 млрд у токенах A7A5 пройшли через гаманці, пов’язані з новою біржею Grinex, яка торгує виключно A7A5, рублями та стейблкоїном, прив’язаним до долара. A7A5 заявляє, що кожен токен забезпечено рублевими депозитами в "Промсвязьбанку" — державному банку оборонного сектору, який перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії.

Зараз в обігу вже 12 мільярдів токенів A7A5 на суму $156 млн. Монетою користується порівняно невелике коло користувачів, але обсяги щоденних переказів у кілька разів перевищують цю суму.

Як з’ясував Центр інформаційної стійкості (CIR), британська некомерційна дослідницька організація, A7A5 також може бути пов’язаний з російськими кампаніями політичного впливу за кордоном. A7 — компанія, яка спочатку стояла за запуском токена, тепер перебуває під санкціями Британії.

Більшість її акцій, згідно з російськими реєстрами, належать молдовському олігарху Ілану Шору. Його засудили за найбільше банківське шахрайство в історії Молдови (викрадення $1 млрд), після чого він втік до Росії й отримав громадянство.

Минулого року Шора звинуватили у Молдові в масовому підкупі виборців — він назвав звинувачення "абсурдним спектаклем". CIR також виявив, що низка сайтів, пов’язаних із політичними впливовими операціями в Молдові, використовували ту саму IP-адресу, що й сайти A7 та A7A5.

Компанія A7A5 заявила, що на початковому етапі співпрацювала з A7, але минулого місяця "повністю розірвала зв’язки" через розбіжності у стратегії розвитку.

Створення A7A5 збіглося з посиленим наглядом за операціями, пов’язаними з Росією, та відключенням окремих російських банків від системи SWIFT. За словами Леоніда Шумакова, директора A7A5, Киргизстан обрали через "дружню юрисдикцію, що менш вразлива до санкцій".

Користувачі в Росії можуть придбати A7A5 через блокчейни Tron або Ethereum, а потім обміняти на USDT (стейблкоїн, прив’язаний до долара) і вивести кошти в потрібній країні чи валюті. A7A5 позиціонується як "місток" до USDT для російських імпортерів.

Компанія стверджує, що за кожен куплений токен вноситься рублевий депозит у Промсвязьбанку, що нібито гарантує стабільність для користувачів. Наявність резервів, за словами компанії, підтверджує незалежний аудит із Киргизстану.

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Нагадаємо:

Держдума РФ у липні 2024 року ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.