Суд дозволив примусово стягнути з Росії на користь "Нафтогазу" 5 мільярдів доларів

Паризький суд надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" у Криму обсягом $5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Повідомляється, що у межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро.

"Ми вже маємо певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації", – підкреслив очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

За березень 2025 року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету 11,7 млрд грн, що на 3,4 млрд грн, або на 41%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року.