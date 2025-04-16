"Нафтогаз" збільшив сплату податків до бюджету

За березень 2025 року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету 11,7 млрд грн, що на 3,4 млрд грн, або на 41%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомила компанія.

"Підприємства "Нафтогазу" продовжують збільшувати суму сплачених податків. За березень 2025 року вони сплатили 11,7 млрд грн, що становить 7,3% від загальних податкових надходжень до державного бюджету України за цей місяць", - зазначили в групі.

До держбюджету, зокрема, група спрямувала 11,1 млрд грн, ще 575 млн грн було перераховано до місцевих бюджетів.

"Від початку року сума сплачених податків вже перевищила 23,2 млрд грн. Кожен внесок - це важлива складова зміцнення нашої економічної стійкості", - зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.