Росія може збільшити флот стратегічних бомбардувальників – аналітики

Росіяни інвестували значні кошти в ремонт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, і це свідчить про намір використовувати радянські машини ще багато років.

Про це з посиланням на приватну розвідувальну компанію Dallas пише УНІАН.

У березні в Міністерстві оборони РФ затвердили і профінансували капітальний ремонт шести бомбардувальників Ту-95МС.

Відповідно до наявних документів, контракт вартістю понад 270 млн дол був укладений з 360-м Авіаційним ремонтним заводом (Рязань) та Авіаційним науково-технічним комплексом ім. Г.М. Берієва (Таганрог).

З урахуванням кількості машин, капітальний ремонт одного Ту-95МС може обходитись росіянам у понад 45 млн доларів.

"На Казанському авіаційному заводі імені Горбунова йдуть роботи одразу над сімома літаками Ту-160. Серед цих літаків чотири Ту-160 вже знаходяться на стадії глибокої модернізації, завершення якої заплановано на 2026 рік", - повідомляють аналітики ‎Dallas.

"Протягом кількох наступних років російський флот стратегічних бомбардувальників може зрости майже на два десятки справних бортів, що збільшить його залповий потенціал до понад 100 ракет дальнього радіусу дії. Такий арсенал становить значну загрозу навіть для країн, які можуть похвалитися передовими системами протиповітряної оборони"‎, – підкреслюють фахівці Dallas.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання Thales і Safran попри санкції.

Казахстанська компанія ARC Group співпрацює з російськими військовими та обслуговує російські літаки Су-30СМ, на яких встановлене французьке авіаційне обладнання THALES та SAFRAN.

Повідомляється, що станом на 2024 рік, Росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів Су-30СМ. Під час великої війни, росіяни втратили не менше 15 таких бортів.

Також повідомлялося, що Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники.

Також раніше повідомлялося, що Росія просуває ідею щодо ідею відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною, водночас ці спроби зіштовхуються зі спротивом ЄС. ЄС не зацікавлений у знятті авіасанкцій з РФ, а без участі Європи російським перевізникам буде нелегко літати до США.

Також ЕП писала, що російська цивільна авіація – один із секторів економіки країни-агресора, де безпрецедентні санкції із закриттям неба, ембарго на постачання запчастин та відмовою в обслуговуванні суден західного виробництва справді відчутні.

Яскравий приклад – літаки Sukhoi Superjet 100, які через відсутність західних запчастин опинились на межі зняття з експлуатації. "Гордість російського авіапрому" після запровадження санкцій взагалі стала небезпечною для життя: кількість інцидентів за два роки зросла вдвічі. Наприкінці листопада 2024 року, за одну добу сталось одразу п'ять аварій, і"суперджети" все частіше стали називати "жахом на крилах".

Більше про це можна прочитати у статті "Жах на крилах": як РФ втрачає "гордість" своєї цивільної авіації".

Також повідомлялося, що російські авіакомпанії під впливом західних санкцій почали втрачати літаки. З кінця жовтня 2023 по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів бортів у парку 13 найбільших авіаперевізників скоротилася на 3%, до 693 повітряних суден.

Усупереч прогнозам, повного краху російської цивільної авіації не сталося завдяки шаленим державним субсидіям. На підтримку цієї галузі з лютого 2022 року Кремль спрямував 12 млрд дол – удвічі більше, ніж під час пандемії.

Про це можна прочитати у статті "Іранізація неминуча. Cанкції повільно позбавляють Росію цивільної авіації".