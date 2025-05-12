Работодатели назвали востребованные профессии и пожаловались на нереалистичные зарплатные желания

В рейтинг наиболее востребованных среди работодателей в Украине попали в основном рабочие профессии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, проведенного совместно швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation, Государственной службой занятости и Федерацией работодателей Украины.

Рейтинг наиболее востребованных профессий:

тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства,

слесарь-ремонтник,

электрогазосварщик,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

сестра медицинская (брат медицинский),

слесарь по ремонту подвижного состава,

водитель автотранспортных средств,

швея.

Авторы исследования отмечают, что этот перечень станет дорожной картой работы Госслужбы занятости по направлениям обучения безработных и участников боевых действий.

В сообщении также говорится, что около 35% работодателей планируют повышение уровня оплаты труда в 2025 году, однако значительная часть претендентов имеет нереалистичные финансовые ожидания, что создает разрыв между спросом и предложением на рынке труда.

Напомним:

Средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле достигла 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн.

В Украине в апреле в 56% вакансий работодатели ожидали от соискателей опыт работы. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков.