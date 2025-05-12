Работодатели назвали востребованные профессии и пожаловались на нереалистичные зарплатные желания
В рейтинг наиболее востребованных среди работодателей в Украине попали в основном рабочие профессии.
Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, проведенного совместно швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation, Государственной службой занятости и Федерацией работодателей Украины.
Рейтинг наиболее востребованных профессий:
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства,
- слесарь-ремонтник,
- электрогазосварщик,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- сестра медицинская (брат медицинский),
- слесарь по ремонту подвижного состава,
- водитель автотранспортных средств,
- швея.
Авторы исследования отмечают, что этот перечень станет дорожной картой работы Госслужбы занятости по направлениям обучения безработных и участников боевых действий.
В сообщении также говорится, что около 35% работодателей планируют повышение уровня оплаты труда в 2025 году, однако значительная часть претендентов имеет нереалистичные финансовые ожидания, что создает разрыв между спросом и предложением на рынке труда.
Напомним:
Средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле достигла 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн.
В Украине в апреле в 56% вакансий работодатели ожидали от соискателей опыт работы. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков.