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Работодатели назвали востребованные профессии и пожаловались на нереалистичные зарплатные желания

12 мая, 16:49
Работодатели назвали востребованные профессии и пожаловались на нереалистичные зарплатные желания
Getty Images

В рейтинг наиболее востребованных среди работодателей в Украине попали в основном рабочие профессии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, проведенного совместно швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation, Государственной службой занятости и Федерацией работодателей Украины.

Рейтинг наиболее востребованных профессий:

  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства,
  • слесарь-ремонтник,
  • электрогазосварщик,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • сестра медицинская (брат медицинский),
  • слесарь по ремонту подвижного состава,
  • водитель автотранспортных средств,
  • швея.

Авторы исследования отмечают, что этот перечень станет дорожной картой работы Госслужбы занятости по направлениям обучения безработных и участников боевых действий.

В сообщении также говорится, что около 35% работодателей планируют повышение уровня оплаты труда в 2025 году, однако значительная часть претендентов имеет нереалистичные финансовые ожидания, что создает разрыв между спросом и предложением на рынке труда.

Напомним:

Средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле достигла 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн.

В Украине в апреле в 56% вакансий работодатели ожидали от соискателей опыт работы. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков.

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