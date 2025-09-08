Рівне планує до 2030 року купити 55 нових тролейбусів

Рівне планує до 2030 року щорічно купувати по 11 нових тролейбусів і придбати за п’ять років 55 одиниць сучасного транспорту.

Про це пише ЦТС.

Такі плани містяться у проєкті програми розвитку міського електротранспорту на 2026-2030 роки. На реалізацію програми передбачено 770 мільйонів гривень, говориться у публікації.

"За офіційними даними, за останні 50 років комунальне підприємство "Рівнеелектроавтотранс" майже не оновлювало рухомий склад. Це призвело до того, що зараз 74,5% тролейбусів перевищили свій нормативний строк експлуатації. Вони вимагають не лише постійного ремонту, а й значних фінансових витрат на технічне обслуговування", – зазначає ЦТС з посиланням на "Новини Рівного".

У 2025 році на балансі підприємства налічується 75 тролейбусів. При цьому середній термін їхньої експлуатації складає 23,5 роки, хоча нормативний строк становить лише 10 років. Така ситуація створює серйозні труднощі для міста та впливає на якість перевезень.

Тривала експлуатація транспорту призвела до глибоких технічних проблем. На багатьох машинах виявлені пошкодження через корозію, тріщини у кузовах і рамах, серйозні зноси механічних деталей.

Окрім того, втратили свої властивості ізоляційні матеріали та кабельні системи, погіршилася робота електродвигунів і пневматичного обладнання. Метал, з якого зроблені основні вузли, втратив міцність через природну втому.

Міські чиновники підкреслюють, що оновлення тролейбусного парку дозволить зменшити витрати на ремонти, підвищити комфорт і безпеку перевезень та забезпечити стабільну роботу громадського транспорту. Водночас проєкт рішення ще має пройти розгляд і затвердження на сесії міської ради.

