Американська компанія ExxonMobil призупинила інвестиції в порт Антверпена, посилаючись на недостатню конкурентоспроможність Європи для реалізації великих проектів.

Про це з посиланням на The Brussels Times пише ЦТС.

За словами Джека Вільямса, старшого віце-президента ExxonMobil, масштабні інвестиції в Європі більше не життєздатні.

Компанія планувала замінити частину сировини на основі викопних копалин на своєму нафтопереробному заводі в Техасі пластиковими відходами, щоб виготовляти продукцію з перероблених матеріалів.

"Такий самий проект з переробки хімічних відходів планувався в Антверпені, але наразі його реалізацію призупинено. Призупинено аналогічний проект і у Роттердамі. Ініціативи передбачали 100 мільйонів євро інвестиції", – говориться у повідомленні.

В Антверпені дозвіл на переробку 40 000 тонн пластикових відходів було отримано лише цього літа. Однак штаб-квартира ExxonMobil так і не дала зеленого світла для остаточних інвестицій.

Вільямс розкритикував підхід Євросоюза, стверджуючи, що він надає перевагу традиційній механічній переробці, а не хімічній переробці, яка може впоратися з більш складними потоками відходів (йдеться про переробку пластикових відходів).

Раніше Financial Times повідомила про можливий продаж або закриття заводів у Бельгії, де працює близько 2 000 працівників ExxonMobil.

ExxonMobil володіє двома заводами з виробництва поліетилену в Бельгії та нафтопереробним і нафтохімічним заводом в порту Антверпена.

На сайті ExxonMobil говориться, що компанія готова розширити свої можливості з переробки хімічних відходів у Європі, спираючись на успішний досвід, набутий у США. Але для цього потрібні політичні рамки, які підтримують інновації та інвестиції.

"Ми вважаємо, що Європейська Комісія повинна підтримати гнучкий, орієнтований на результат підхід. Підхід, який дозволить виробникам використовувати наявну інфраструктуру, включно з нафтопереробними заводами, для вирішення проблеми пластикових відходів та отримання економічної вигоди".

Сьогодні в ЄС переробляється лише 26,9% пластикових відходів. Тим часом спалювання зростає: з 2018 року воно збільшилося більш ніж на 15%, зазначає компанія.

"Але хімічна переробка може допомогти вирішити цю проблему. Ця технологія, що застосовується поряд з механічною переробкою, може допомогти розширити асортимент пластмас, які знаходять друге життя у вигляді нових продуктів", – говориться на сайті.

"Згідно із заявою кількох країн-членів ЄС, до 2035 року регіон може втратити понад 50 000 робочих місць у нафтохімічній галузі. Хімічна переробка може допомогти трансформувати ці об'єкти, зберегти робочі місця та переосмислити роль нафтопереробних заводів у циркулярній економіці", – стверджує компанія.

Нагадаємо:

Правитель РФ Владімір Путін у п'ятницю підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, зокрема провідній американській нафтовій компанії Exxon повернути частки в нафтогазовому проекті "Сахалин-1".

Раніше повідомлялося, що провідні нафтові компанії світу посилюють пошук нових нафтових та газових запасів, оскільки повільний перехід до чистої енергії створює умови для зростання попиту на викопне паливо на десятиліття вперед.

Керівники BP, Chevron, ExxonMobil, Shell та TotalEnergies на нещодавніх звітах підкреслили, що почали знову зосереджуватись на забезпеченні нових запасів після кількох років пріоритету відновлювальних джерел енергії.

У 2-23 році повідомлялося, що компанія ExxonMobil планує почати виробництво літію в Арканзасі - вперше в новітній історії нафтовий гігант інвестував у великий проєкт з видобутку невикопного палива.