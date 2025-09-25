Rheinmetall побудує завод артснарядів у Латвії

Німецький виробник озброєння Rheinmetall побудує завод з виробництва артилерійських снарядів у Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

"Компанія Rheinmetall продовжує розширювати свої потужності з виробництва боєприпасів і зараз планує побудувати в Латвії сучасне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сілінья підписала відповідний меморандум про взаєморозуміння із представниками Rheinmetall.

Оборонне підприємство буде експлуатуватися Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) та Латвійською державною оборонною корпорацією (49%).

Вироблені боєприпаси мають забезпечити постачання для Національних збройних сил Латвії, а також посилити безпеку ланцюгів постачання та бути доступними для країн-партнерів.

Початок будівництва заплановано на весну 2026 року, а виробництво має розпочатися приблизно через рік.

Наприкінці 2024 року Rheinmetall отримала замовлення від Литви на будівництво заводу з виробництва боєприпасів для артилерійських снарядів. Будівництво заводу, яке має розпочатися за кілька тижнів на території Байсогала в центрі Литви, за розмірами та конструкцією буде аналогічним до заводу, запланованого для Латвії.

Нагадаємо:

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив розчарування тим, що, на його думку, надмірна українська бюрократія уповільнює будівництво вітчизняного заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.